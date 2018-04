Der schlechte Zustand der deutschen Gewässer

93 Prozent der deutschen Fließgewässer sind nicht in ökologisch gutem Zustand

Das schadet nicht nur Fischen, sondern auch anderen Tieren

Bis 2027 müssen alle EU-Gewässer in einem guten Zustand sein.

Die Grünen haben eine Anfrage an die Regierung gestellt: Sie wollten wissen, wie es den deutschen Fließgewässern geht. Die Antwort: 93 Prozent der deutschen Flüsse und Bäche befinden sich in keinem guten ökologischen Zustand.

Das sollte Grund zur Sorge geben, sagt Professor Markus Weitere. Er forscht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung an dem Thema. Sorge, nicht um die Badequalität der Gewässer, sondern um die Tiere und Pflanzen. Arten, die ursprünglich in den Gewässern gelebt haben, sind zum Teil sogar bedroht.

Struktur, Nährstoffe und Chemikalien

Drei faktoren spielen hierbei eine Rolle: Zum einen Veränderungen in der Gewässerstruktur. Das können zum Beispiel die unzähligen (knapp 200.000) Wehre sein, die nicht nur den Zu- oder Abfluss von Wasser verhindern, sondern auch das Wandern und Laichen von Fischen behindern.

Die beiden anderen Faktoren sind unter anderem der Landwirtschaft zuzuschreiben: Dünger und Pestizide. Dünger, die ins Wasser gelangen, sorgen dafür, dass Algen wachsen. Und Pestizide und andere Chemikalien wirken sich ebenso auf die Gewässer aus – und zwar viel stärker als erwartet. Wobei die genaue Wirkung dieses „Chemikaliencocktails“ noch untersucht werden muss.

Wissen, um zu handeln

Man hätte aber schon genug Wissen, um zu handeln, meint Weitere. Und das passiert auch schon an vielen Stelle. Doch die Effekte sind bislang gering. Der Zustand der Gewässer hat sich in den letzten Jahren nicht verbessert. Zwar hört man, die chemische Wasserqualität hätte sich stark gebessert – das stimmt aber nur zum Teil.

Früher haben häusliche Abflüsse im Wasser dafür gesorgt, dass der Sauerstoffgehalt abnimmt und damit so manchem Lebewesen geschadet. Mithilfe von zum Beispiel Kläranlagen ist dieses Problem weitestgehend behoben – was nicht heißt, dass die Gewässer nun rein sind. Eher im Gegenteil. Doch was hilft den Ökosystem denn nu wirklich?

An allen Quellen ansetzen

Eine Universallösung gibt es leider nicht. In der Landwirtschaft sind aber zum Beispiel Randstreifen ein guter Trick – Pufferzonen, die Felder von Gewässern trennen und so Dünger und Pestizide davon abhalten, ins Wasser zu gelangen. Ein anderer Trick: Wehre mit Fischtreppen ausstatten, damit die Tiere ungehindert wandern können.