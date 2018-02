Was ist besser als Palmöl?

Weltweit wird immer mehr Palmöl verbraucht

Aus diesen Früchten wird Palmöl

Der Verbrauch von Palmöl steigt weltweit stetig an. Neben Indien und China ist auch Europa ein wichtiger Importeur: Europa hat 2016 rund 6 Millionen Tonnen Palmöl eingeführt.

Zum Putzen, Essen und Verbrennen

Palmöl wird bei uns für viele Zwecke genutzt: Für Biodiesel, als Brennstoff in Heizkraftwerken, als Grundstoff für Putzmittel oder Kosmetik und als preiswertes Fett in vielen Lebensmitteln – in Margarine, Pizza, Chips, Eis, Schokoriegel und vielen Fertigprodukten. Seit Ende 2014 muss auf Lebensmitteln genau angegeben werden, welches Fett verwendet wurde. Heißt: Zumindest kann man nun erkennen, wo Palmöl enthalten ist.

Boykottieren – eine gute Idee?

Um Regenwälder zu schützen, wollen heute viele Menschen kein Palmöl mehr verwenden. Nur haben Ölpalmen auch einen Vorteil: Im Vergleich zu anderen Ölpflanzen bringen sie auf kleinen Flächen einen hohen Ertrag.

Andere Ölpflanzen brauchen mehr Fläche

Würde die Industrie also das Palmöl in den Fertigprodukten durch andere Öle ersetzen, müssten andere Ölpflanzen wie Soja, Sonnenblumen, Kokospalmen oder Raps angebaut werden. Dafür würde mehr Fläche verbraucht als bisher, bei Rapsöl zum Beispiel etwa doppelt so viel wie bei Ölpalmen.

Einschränken statt ersetzen

Besser als Fertiggerichte, Snacks und Süßigkeiten mit anderen Ölsorten zu essen wäre es, den Verbrauch der Öle einzuschränken und auch mit Putzmitteln und Kosmetik und Bioenergie sparsamer umzugehen – also insgesamt den Verbrauch an Pflanzenöl zu senken. Dann wäre weltweit auch weniger Fläche für ihren Anbau nötig.

Nachhaltiges Palmöl

Eine andere Möglichkeit ist es, Produkte mit nachhaltig angebauten Ölen, zum Beispiel zertifiziertem Palmöl zu kaufen. Siegel für nachhaltiges Palmöl, wie das des "Roundtable on Sustainable Palm Oil" (RSPO) stehen zwar in der Kritik. Der Vorwurf: Ihre Richtlinien seien zu lasch und würden oft nicht eingehalten. Aber: Grundsätzlich ist es möglich, auch Ölplamen nachhaltig anzubauen – und Studien zeigen, dass durch ökologischen Anbau die Artenvielfalt in den Plantagen gesteigert werden kann.

Stand: 16.02.2018, 17:30