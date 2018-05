Skandal überschattet Nobelpreise

Geschlossene Gesellschaft

Der Nobelpreis ist ziemlich elitär: In den Kategorien Medizin, Chemie und Physik gehen jedes Jahr rund 3.000 persönliche Schreiben an ausgewählte Personen wie ehemalige Preisträger. Nur diese dürfen dann einen Vorschlag machen – handschriftlich auf Papier. Für einen Teil der Kandidaten werden zusätzlich Gutachten eingeholt. Im Anschluss werden die Finalisten bestimmt, aus denen die Preisträger hervorgehen. Wer von wem vorgeschlagen wurde und wer es in die engere Auswahl schaffte, ist 50 Jahre lang geheim. Erst dann gibt das Nobel-Archiv die Akten frei.

Preise für Forscherteams?

Kritik am Vergabeverfahren gibt es aber nicht nur wegen der strengen Geheimhaltung, sondern auch aufgrund veralteter Regeln: Es werden immer maximal drei Wissenschaftler ausgezeichnet. Durchbrüche in der modernen Forschung, wie z. B. der Nachweis von Gravitationswellen, beruhen aber auf der Arbeit ganzer Forscherteams. Der Friedensnobelpreis ist da schon flexibler. Die Jury in Oslo zeichnet auch Organisationen aus.