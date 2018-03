Haben Forscher wirklich ein neues Organ entdeckt?

In Teilen dieses längst bekannten Gewebes haben US-Forscher nun etwas Neues entdeckt - kleine flüssigkeitsgefüllte Räume, die vom Aussehen her an Luftpolsterfolie erinnern. Die genaue Funktion dieser Räume ist unklar, dennoch wollen die Forscher das Interstitium nun zum Organ erklären. Eine exakte Begründung für diese neue Einordnung liefern sie nicht.