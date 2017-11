Das Gebiet am Niederrhein war allerdings nicht immer Gänsehochburg. Erst seit 25 Jahren kommen die Tiere so zahlreich. Warum? Was hat sich seitdem geändert? " Die Gänse brauchen in ihrem Lebensraum Gewässer. Hier am Niederrhein entstanden neben natürlichen Gewässern aus vielen Kiesgruben Baggerseen. "