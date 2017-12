BUND-Test: Verbotenes Pestizid in Weihnachtsbäumen

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) hat 17 Bäume aus ganz Deutschland auf Pestizide untersuchen lassen. Das Ergebnis veröffentlicht der BUND am Donnerstag, dem WDR liegt es jetzt schon vor: In 13 Bäumen konnten Pestizide nachgewiesen werden. In einem Baum fanden die Naturschützer auch den Wirkstoff Parathion-Ethyl, ein Insektenvernichtungsmittel, das in Deutschland verboten ist.