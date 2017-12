" Weihnachtsbaumplantagen gehören nicht zum Wald ", so Sven Wagner, Professor für Waldbau von der TU Dresden. " Die Bäume stehen dort zehn Jahre, das ist Landwirtschaft. " Und wie in der Landwirtschaft werden Herbizide, Insektizide oder Dünger eingesetzt, damit die Bäume gut wachsen und vor allem gut aussehen.

Weihnachtsbaumgeschäft - eine Nische

In Deutschland werden rund 6.600 Bäume pro Hektar Bodenfläche auf den Plantagen angepflanzt. Vor allem Nordrhein-Westfalen ist ein Weihnachtsbaum-Eldorado. Allein im Sauerland gibt es über 18.000 Hektar Anbaufläche. Trotzdem fristet das Weihnachtsbaumgeschäft in der Gesamtbetrachtung eher ein Nischendasein: Gerade einmal 3,9 Prozent der Baumschulflächen im Freiland waren 2017 für Weihnachtsnadelgehölze reserviert, so das Statistische Bundesamt.