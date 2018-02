Pollenflug: Allergiker können nur kurz durchatmen

Einige Frühblüher wie Hasel und Erle waren bereits seit Ende Dezember und auch im Januar unterwegs. Deren Pollenflug sei jetzt in der feuchten und kälteren Phase zum Erliegen gekommen - allerdings nur vorübergehend.

Pollenflug geht nach Frost unverändert weiter

" Es ist völlig normal, dass es im Winter mal milde und mal frostige Phasen gibt - Hasel und Erle sind gut darauf eingestellt ", sagt Dr. Thomas Steinlein, Biologe an der Uni Bielefeld. Es gebe Nachtriebe und schlafende Knospen, die auch nach einer Frostperiode die Pollen der Pflanze ausstoßen. " Viele Pflanzen schützen sich sogar durch einen Eismantel ", so Steinlein. Man müsse sich also keine Sorgen um die Triebe machen, wenn man mal einen Eispanzer um eine Knospe sehe.

Längere Pollensaison durch mildere Winter