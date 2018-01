In Europa gibt es kaum noch Urwald

Wandergebiet Birgeler Urwald

Wälder machen in Deutschland rund ein Drittel der Gesamtfläche aus. Im europaweiten Vergleich ist Deutschland grüner als viele andere Länder. Dennoch ist heute kaum vorstellbar, dass es über den gesamten Kontinent einmal einen riesigen Urwald gegeben hat.



Seit es auch in Deutschland immer mehr Nationalparks und Naturwälder gibt, werben einige davon in ihren Slogans mit dem Begriff Urwald. Doch davon kann kaum die Rede sein.

Aus einem Urwald wurden bewirtschaftete Flächen

Viele Jahrhunderte lang wurden die Waldgebiete vom Menschen konsequent abgeholzt und die Wälder für die Landwirtschaft, Siedlungen und Baumaterial gerodet. Die Forstwirtschaft hat totes Holz abgestorbener Bäume meist aus dem Wald befördert.