Riesige Todeszone im Meer vor Oman

Im Golf von Oman gibt es in 200 bis 800 Metern Tiefe eine extrem lebensfeindliche Zone. Dadurch, dass es dort keinen Sauerstoff gibt, können in einer Todeszone weder Fische noch Pflanzen leben.

Unterwasserroboter " Seagliders " im Einsatz

In den letzten 50 Jahren war es aufgrund der politischen Situation und der Gefahr durch Piraten nur schwer möglich Daten zu sammeln. Jetzt half den Forschern ein Unterwasserroboter namens "Seagliders". Der Roboter konnte das Meer bis in 1.000 Meter Tiefe erkunden und sammelte monatelang Daten, die er per Satellit an zwei Segelflugzeuge schickte. So wurde die Todeszone des Golfs von Oman erstmals detailliert erkundet.