Naturschützer rufen zum Vogelzählen auf

Der Naturschutzbund Deutschland ( Nabu ) und der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) laden dazu ein, vom 5. bis zum 8. Januar 2018 eine Stunde lang die Vögel im Garten, auf dem Balkon, am Futterhäuschen oder im Park zu zählen. Neben den "Standvögeln", die das ganze Jahr über im Land bleiben, lassen sich Wintergäste beobachten, die aus dem kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa zogen.

Deutlich weniger Vögel im vergangenen Winter

Im vergangenen Jahr hatten Beobachter 2,8 Millionen Vögel an den Futterhäuschen in Gärten und Parks gezählt - ungewöhnlich wenige, so der Nabu. Normalerweise liegt der Schnitt bei 41 Vögeln aus 9 verschiedenen Arten, diesmal waren es nur 34 Vögel aus acht Arten.

Vor allem bei Meisen, Kleiber und Kernbeißern wurden niedrige Zahlen gemeldet. Vermutlich war das Nahrungsangebot in Nordosteuropa so gut, dass die Vögel gleich dort blieben.

Seltene Gäste zu Besuch

Schon gesichtet: Der Fichtenkreuzschnabel

In diesem Winter könnte das Zählergebnis deutlich besser ausfallen: Dem Nabu zufolge deutet sich schon an, dass wieder mehr Vögel den Weg nach Deutschland finden - möglicherweise, weil die Bäume im Norden weniger Samen tragen. Große Gruppen von Fichtenkreuzschnäbeln, die aus der Taiga stammen und eigentlich selten den Weg nach Deutschland finden, wurden jedenfalls schon gesichtet.