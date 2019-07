Stromboli: Was geschah, wie es weitergeht

Der Ausbruch des Stromboli auf Sizilien kam überraschend - und war einer der heftigsten seit Jahren. Am Mittwochnachmittag (03.07.2019) gab es zwei Eruptionen, bei denen Magma und Lavabrocken in die Luft geschleudert wurden. Es folgten viele kleine Ausbrüchen und eine kilometerhohe Aschesäule stand über dem Vulkan. Dabei kam mindestens ein Tourist ums Leben, einer wurde schwer verletzt. Während Dutzende Menschen per Boot von der Insel gebracht wurden, brannte der Wald entlang der Lavaströme.

Wird es neue Ausbrüche geben?