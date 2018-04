Warum das Plastikmüll-Problem noch größer ist als gedacht

Es ist ein ambitioniertes Projekt: Finanziert durch Spenden will der 22-jährige Niederländer Boyan Slat die Ozeane von Plastikmüll befreien. Schon 2018 sollen kilometerlange schwimmende Barrieren Plastik aus dem Meerwasser herausfiltern. Doch Boyan Slat kratzt – im wahrsten Sinne des Wortes –mit seinem Vorhaben gerade mal an der Oberfläche des Problems.

Mehrere Millionen Tonnen pro Jahr

Die Rechnung ist einfach: Rund 250.000 Tonnen Plastikmüll schwimmen laut Hochrechnungen an der Meeresoberfläche. Das klingt viel – doch es ist gerade mal ein Bruchteil von dem, was an Plastikabfällen ins Meer gelangt: Zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastikmüll landen laut einem internationalen Forscherteam jedes Jahr in den Weltmeeren.

Wieviel Plastik genau bereits in unseren Ozeanen ist, weiß niemand. Groben Schätzungen zufolge sind es mittlerweile 140 Millionen Tonnen.

Mikroplastikteilchen sind nur wenige Millimeter groß

Forscher sprechen von „verschwundenem Plastik“

99 Prozent des Plastikmülls, der ins Meer gelangt, befindet sich also nicht an der Meeresoberfläche – sondern irgendwo anders.

„Alles Plastik im Meer sinkt früher oder später ab“, erklärt Mark Lenz, Meeresökologe am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, das Phänomen. Selbst Plastikarten, die leichter sind als Wasser, trifft dieses Schicksal: Muscheln oder Algen setzen sich am schwimmenden Plastikmüll fest und ziehen ihn in die Tiefe.