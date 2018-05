Wenn Pflanzen miteinander kommunizieren

Pflanzen sprechen nicht wie wir, sondern durch chemische Stoffe, die sie über Blätter und Wurzeln abgeben. Durch die Luft oder den Boden gelangen diese Botenstoffe zu anderen Pflanzen in der Umgebung. Wie ausgeklügelt und raffiniert diese chemische Kommunikation ist, darüber finden Wissenschaftler immer mehr raus.

Pflanzen warnen vor Enge

Die Botschaft von Maispflanzen in der aktuellen Studie der Universität Uppsala in Schweden könnte in Menschensprache lauten: "Ganz schön eng hier. Mich stupst dauernd einer an. Also Nachbarpflanzen, überlegt euch gut, wohin ihr wachst."

Berührungen sind wichtige Signale für Pflanzen

In der Studie haben die Forscher durch Berührungen simuliert, dass die Blätter verschiedener Maispflanzen aneinander stoßen und konnten zeigen: Die Maispflanzen bemerken, wenn sie berührt werden. In früheren Untersuchungen hatte man bereits bei anderen Pflanzen wie Tomaten oder Kräutern nachgewiesen, dass Berührungen das Wachstum der Pflanzen beeinflussen. Sie verändern den Stoffwechsel.

Keimlinge mögen es ungestört

Bei Maispflanzen konnten die Forscher jetzt durch ihre Versuche zeigen, dass auch die Wurzeln häufig berührter Pflanzen chemische Signale abgeben. Durch den Boden und über die Feuchtigkeit werden diese Substanzen übertragen. Die Pflanzen nehmen also nicht nur wahr, dass sie berührt werden, sie sprechen über die Wurzeln auch darüber. Und die Pflanzen in der Umgebung reagieren.