Was wir vom Osterlamm verwenden

Osterzeit ist Lammzeit. Doch wie viel verwerten wir eigentlich von einem Lamm? "Bei uns bleiben am Ende nur die Knochen übrig" , sagt Andreas Sperber, Fleischermeister und stellvertretender Geschäftsführer bei einem Biofleischunternehmen in Bergkamen. 90 Prozent des Tieres würden verwertet.

Im konventionellen Bereich kann das anders aussehen, wobei jeder Metzger das Interesse habe, so viel wie möglich von dem Tier zu verarbeiten. Alleine schon aus ökonomischem Interesse, sagt Gero Jentzsch, Sprecher des Fleischerhandwerks, dem WDR .

Was weiter verarbeitet werden muss

Besonders beliebt sind die Keulen, der Rücken und das Filet. Als zäh hingegen gelten Lammschultern, Lammbäuche oder Lammnacken. Diese Teile müssen verarbeitet werden – etwa zu Salami, Frikadellen, Gulasch oder Bratwurst.

Lammkeulen sind beliebt

Nur die edelsten Stücke werden vermarktet

Generell findet beim Lamm eine Edelstück-Vermarktung statt, sagt Bio-Fleischermeister Sperber. Aus den weniger beliebten Teilstücken müssen Wurstprodukte hergestellt werden, damit man diese überhaupt vermarkten kann. Beim Schlachten fallen – wie bei anderen Tierarten – Nebenprodukte an. Der Kopf oder der Schlund gehen zumeist in die Tiernahrung, ebenso wie Herz, Lunge oder Därme. Die Lamm-Därme werden in Deutschland nicht ausgespült und weiter verarbeitet. Wenn Därme - etwa für Würste - gebraucht werden, müssen sie aus dem Iran oder aus Ägypten importiert werden.