Mikroplastik: Aus den Flüssen in die Ozeane

500.000 Plastikteilchen pro Quadratmeter Flussbett

Auch in Fleecejacken ist Mikroplastik enthalten - beim Waschen können die Teilchen ins Abwasser gelangen.

Aus einer Probe der Themse ermittelten sie per Hochrechnung mehr als eine halbe Million winziger Plastik-Teilchen pro Quadratmeter Flussbett. Das übersteigt die bisher höchste Mikroplastik-Konzentration, die an einem Strand in Südkorea gemessen wurde. Daraus schließen die Forscher, dass wahrscheinlich weit mehr Mikroplastik in die Ozeane geschwemmt wird als bisher angenommen.

Hochwasser spült Plastik ins Meer

Die Forscher untersuchten die Flüsse sowohl vor als auch nach einem Hochwasser, das den Norden Englands im Winter 2015/16 traf. Dabei stellten sie fest, dass die Fluten fast 70 Prozent des Mikroplastiks aus den Flüssen herausgespült hatten. 50 Milliarden Teilchen mit einem Gesamtgewicht von 850 Kilo wurden damit weggespült – knapp die Hälfte ins Meer, der Rest ging offenbar über die Ufer.