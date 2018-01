Die Ozeane verlieren Sauerstoff. Die Wassermengen, in denen sich gar kein Sauerstoff mehr nachweisen lässt, haben sich in den vergangenen 50 Jahren vervierfacht. Solche sauerstofffreien Zonen finden sich vor allem im offenen Ozean.

Doch auch an den Küsten verschärft sich die Situation – hier gibt es immer mehr Gebiete, in denen nur noch so wenig Sauerstoff vorhanden ist, dass es für viele Lebewesen kritisch wird – hierzulande vor allem in der Ostsee. Das hat ein internationales Forscherteam mit Beteiligung des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung GEOMAR in Kiel ermittelt.

Warmes Wasser – weniger Sauerstoff

Fische

Für diese Entwicklung gibt es verschiedene Gründe. Im offenen Meer spielt vor allem die Erderwärmung eine tragende Rolle. Ein großer Teil des Meeressauerstoffs wird an der Wasseroberfläche aus der Luft aufgenommen. Doch das funktioniert am besten, wenn die Temperatur des Wassers an der Oberfläche kühl ist. Je wärmer das Wasser, desto schlechter löst sich der Sauerstoff aus der Luft darin.

Außerdem vermischen sich die einzelnen Schichten des Meeres bei wärmeren Temperaturen nicht mehr gut. Der Sauerstoff wird also schlechter in die tieferen Ebenen transportiert.