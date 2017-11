Masthähnchen: Müssen die Elterntiere hungern?

Damit die Masthennen überhaupt Eier legen können, müssen sie deutlich länger gehalten werden als in einer klassischen Mast, denn sie müssen erst mal geschlechtsreif werden. "Die Masthähnchen sind ja vergleichsweise noch Kinder, wenn sie geschlachtet werden" , sagt Niemann: "Die Elterntiere müssen Eltern werden können – schon deshalb dürfen sie gar nicht so schnell zunehmen wie in der klassischen Mast."

Wann die Tiere geschlechtsreif sind

Das Leben in der konventionellen Hähnchenmast endet nach 28 bis 42 Tagen. Man kann die Tiere aber nicht einfach im normalen Mast-Tempo weiterfüttern, bis sie geschlechtsreif sind. Das sind sie erst nach etwa 105 Tagen. Die Tiere würden eine so lange Mästung nicht vertragen. Sie bekommen also weniger zu fressen, so dass sich die Frage stellt, ob die Elterntiere hungern müssen. Zumal ihre Genetik ja gänzlich darauf ausgerichtet ist, in kürzester Zeit einen starken Fleischansatz zu entwickeln.

Hungern die Tiere oder nicht?