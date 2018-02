Marmorkrebse – Tierart ohne Männchen

Invasion in freier Natur und großes Forscherglück

Die Tiere verbreiteten sich rasant in Deutschland, Schweden, Italien, Japan und Madagaskar. Seit 20 Jahren sind sie eine Plage. 2016 setzte die EU den Marmorkrebs auf die Liste invasiver gebietsfremder Arten, um die Ausbreitung zu stoppen. Die Mitgliedsländer verpflichten sich zu verhindern, dass invasive Arten gehandelt, gehalten, gezüchtet oder freigelassen werden. Für die Forscher des Krebszentrums Heidelberg ist gerade diese rasante Ausbreitung ein Riesenglück. Es zeigt, dass sich die Tiere schnell ganz unterschiedlichen Lebensbereichen anpassen konnten – obwohl sie alle genetisch gleich sind. Das schaffen sie durch chemische Anhängsel an der DNA, sogenannte epigenetische Mechanismen. So lassen sich quasi Gene an- und ausschalten.

Marmorkrebse helfen Tumorforschung

Die Tumorforscher hoffen, dass der Marmorkrebs Erkenntnisse für die menschliche Tumorforschung bringt. Auch ein Tumor entsteht aus einer einzigen Zelle und breitet sich rasant aus. Für die Krebsforschung ist die Tierart wichtig. Auch wenn sie Naturschützern Sorge bereitet, weil sie einheimische Tiere verdrängt.

Stand: 06.02.2018, 17:45