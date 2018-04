Per Zufall zum Überraschungsfund

Kollegen erkennen wahre Gattung

Als sich eine Hummel auf die Pflanze setzte, machte Martine ein Foto und teilte es bei Twitter. Ryan Folk vom Florida Museum of Natural History sah das Bild und war sich fast sicher: Es ist keine Heuchera americana, sondern eine Heuchera alba. Beide Pflanzen haben ahornähnliche Blätter und einen niedrigen Wuchs. Zudem verfügen beide über Blüten an langen Stängeln. Lediglich die Blätter sehen etwas unterschiedlich aus. Folk kontaktierte seinen Kollegen Scott Schuette und auch er dachte wie Folk.

Heuchera alba an überraschendem Standort

Als Martine davon erfuhr, ließ er die Proben überprüfen und sich den Pfund bestätigen. Bisher war die Pflanze noch nie in Pennsylvania, sondern nur in den Bergen von West Virginia und Virginia gefunden worden. Der Standort war ungewöhnlich und führte Martine zu sieben weiteren Orten, an denen er die seltene Heuchera alba fand.

Pflanzenbestimmung per App

Für die Pflanzenbestimmung im Alltag gibt es inzwischen recht ausgereifte und kostenlose Apps. In besonderen Fall von Chris Martine hätten sie wohl nicht funktioniert, aber für den Hobbybotaniker sind sie meist ausreichend.

Mit der App Pl@ntNet können über 4.000 Wildpflanzen bestimmt werden, indem man sie direkt fotografiert. Am besten funktioniert das auf neutralem Hintergrund. Die App gleicht das Bild mit zahlreichen Bildern in der Datenbank ab.

Bei der App Andy Green kann man die Merkmale einer Pflanze eingeben. Zum Beispiel Blattform, Blütefarbe und Blütezeit oder auch den Standort. So wird die Zahl der möglichen Pflanzen immer weiter eingegrenzt. Über 3.000 Pflanzen sind in der Datenbank. Beide Apps sind kostenlos und bieten Zugang zu einer Community. Hier kann der Nutzer Bilder von einer Pflanze posten, die er nicht bestimmen konnte, und andere um ihre Mithilfe bitten.

Stand: 17.04.2018, 15:23