Wie sieht es um den Bestand der Gartenvögel in NRW aus? Welche Arten sieht man am häufigsten und welche werden immer seltener? Tierschützer möchten genau dies herausfinden und rufen Vogelfreunde am langen Wochenende wieder zum Zählen auf.

Eine Stunde lang Vögel zählen

Am Himmelfahrtstag (10.05.2018) hat die Aktion "Stunde der Gartenvögel" begonnen. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft dazu auf, vom 10. bis 13. Mai eine Stunde lang Vögel zu zählen - auch in Nordrhein-Westfalen.