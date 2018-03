Dramatisches Artensterben durch Klimawandel

Auch Tiere leiden unter Klimawandel

Auch Meersschildkröten leiden unter Erderwärmung

Nicht nur Pflanzen leiden unter der Erderwärmung, auch Tiere sind bedroht. So stört eine höhere Temperatur die Vermehrung von Meeresschildkröten. Bei Wildhunden, die nur im Kühlen jagen, wird der Beutefang gestört und Elefanten finden nicht mehr genug Wasser. Dass die Folgen des Klimawandels auf die Artenvielfalt groß sind, ist unter Ökologen unbestritten.

Wirklich 50 Prozent weniger?

Die Berechnung des WWF und der englischen Forscher, dass lokal bis zu 50 Prozent der Arten verschwinden werden, sehen andere Experten kritisch: "Die Stoßrichtung ist richtig, aber ein Ökosystem hat so viele Wechselwirkungen, dass ich für das Aussterben durch den Klimawandel in ferner Zukunft keine konkreten Zahlen angeben würde", so Jens Mutke vom Nees-Institut für Biodiversität der Pflanzen in Bonn. Für die Artenvielfalt einer Region könnten kurzfristige Ereignisse wie lokale Dürren ebenso große Bedeutung haben wie langfristige Veränderungen. Solche Ereignisse seien aber extrem schwer vorherzusagen.

Unabsehbare Folgen

Christian Hof vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt bezweifelt ebenfalls, dass es sinnvoll ist, eine Prozentzahl des Verlustes der Artenvielfalt durch den Klimawandel bis zum Jahr 2080 zu nennen. Er hält die Abschätzung tendenziell für hoch gegriffen. Wenn tatsächlich 50 Prozent der Arten in vielen Ökosystemen verloren gingen, hätte das aber dramatische Folgen, die heute noch nicht absehbar seien.

