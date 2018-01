So viel Mikroplastik schwimmt im Rhein

Ruhrgebiet besonders belastet

Je länger der Rhein fließt, desto schmutziger wird er. Das hängt in erster Linie mit der Bevölkerungsdichte am Flussufer zusammen. Doch die Forscher um Prof. Andreas Fath fanden selbst an der Rheinquelle im Tomasee in 2.345 Metern Höhe schon Mikroplastik: "Und der speist sich aus dem Schmelzwasser der Alpen", so Fath.

Besonders belastet war laut einer Studie der Uni Basel die Rhein-Ruhr-Region mit über zwei Millionen Partikeln. "Die Konzentrationen von Mikroplastik im Rhein liegen damit im Bereich der höchsten Konzentrationen der bisher weltweit untersuchten Gewässer", sagt die Leiterin der Studie, die Biologin Patricia Holm vom Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel.

Kaffebecher klein gemahlen

Im Oberflächenwasser des Rheins schwimmen zehn verschiedene Kunststoffe. Doch zwei stechen besonders hervor: Polypropylen, das unter anderem für die Herstellung von Coffee to go-Bechern samt Deckeln genutzt wird, und Polyethylen, aus dem Tuben oder Tüten hergestellt werden.

Doch winzige Kunststoffteile gelangen auch durch Kosmetikprodukte, den Abrieb von Autoreifen und das Waschwasser von Textilien in die Flüsse. Vor allem bei Starkregen kommt es vor, dass die Becken der Kläranlagen voll sind und das Wasser ungeklärt in die Flüsse geleitet wird. Gelegentlich sorgt der Rhein selbst für Plastik-Nachschub und nimmt bei Hochwasser den Plastikmüll vom Ufer mit. Und durch UV-Licht, Bakterien und Abrieb wird daraus mit der Zeit noch mehr Mikroplastik.

Stand: 10.01.2018, 10:00