Wie Sie Streit an Weihnachten vermeiden

WDR.de: Das macht was aus?

Ehlers: Klar. Wenn Ihr Partner Sie mit den Worten begrüßt: " Was willst Du ?", dann klingt das ganz anders als " Was willst du ?" Die Nebengeräusche sorgen oft dafür, dass solche Unterschiede untergehen, und dann gibt es Missverständnisse. Der Gastgeber kann aber vieles entschärfen, wenn er von Anfang an für ein gemeinsames Level sorgt.

WDR.de: Wie soll das gehen?