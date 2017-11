Schulsport: Mehr als springen, laufen, werfen

WDR.de: Welche Rolle kann gerade der Sport bei der Persönlichkeitsentwicklung spielen?

Sportwissenschaftlerin Ulrike Burrmann

Burrmann: Im Sportunterricht findet vieles in Gruppen statt: Das stärkt soziale Kompetenzen. Ich lerne, mich in andere Menschen hineinzuversetzen, also Empathie. Ein gesundes Verständnis zwischen Zusammenarbeit - also Kooperation, aber in bestimmten Situationen auch Konkurrenz. Voraussetzung ist, dass sich die Lehrkraft darüber bei der Unterrichtsplanung auch Gedanken macht.

WDR.de: Es geht also nicht nur darum, zu sagen: "Wir spielen heute mal Völkerball“, sondern man muss das besser planen …

Burrmann: Ja, die Lehrkraft muss sich fragen: Geht es auch um Regelerwerb? Steht im Vordergrund, dass ich kooperiere? Wie beziehe ich alle Schüler mit ein? Wie spiele ich fair? Das sind Dinge, die durchaus auch mit den Schülern erarbeitet werden können.