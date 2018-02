Vorzeitige Todesfälle durch schlechte Luft - Warum die Zahlen Unsinn sind

Fest steht: Schlechte Luft ist schlecht für die Gesundheit

Umweltorganisationen und Medien greifen die Zahlen gerne auf. Grundlage für solche Horrorzahlen sind oftmals wissenschaftliche Studien oder Berichte von Weltgesundheitsorganisation und Europäischer Umweltagentur. Quellen also, die durchaus seriös sind. Und an der grundsätzlichen Aussage all dieser Studien, dass es nämlich einen recht eindeutigen Zusammenhang zwischen Luftqualität und gesundheitlichen Risiken gibt, besteht kaum Unstimmigkeit.

"Vorzeitige Todesfälle" als Maßeinheit sind Quatsch

Schaut man aber etwas näher hin, kommen einem doch Zweifel, ob die Anzahl der vorzeitigen Todesfälle wirklich eine sinnvolle Angabe ist. Da ist erstmal eine geradezu verstörend banale Definition dieser "Maßeinheit". Die Europäische Umweltagentur schreibt in ihrem Bericht: "Vorzeitige Todesfälle sind Todesfälle, die auftreten, bevor eine Person ein erwartetes Alter erreicht." Nach dieser Definition gilt es bereits als ein vorzeitiger Todesfall, wenn ein Mensch auch nur wenige Sekunden vor seinem "natürlichen Tod" stirbt.

Berechnungsformel ist falsch

Doch es kommt noch ein ganz anderes Problem hinzu: "Die Formel, die bis heute zur Berechnung der Anzahl der vorzeitigen Todesfälle verwendet wird, ist schlichtweg falsch", sagt der Mathematiker und Epidemiologe Dr. Peter Morfeld dem WDR. Konkret: Die wahre Anzahl könnte geringer – aber auch deutlich höher sein; nämlich bis zu 100 Prozent der jeweiligen Todesfälle eines Jahres.

Warum die Formel genau falsch ist, ist mathematisch relativ kompliziert. Fest steht aber: Mit seiner Kritik an dem bisherigen Berechnungsmodell steht Peter Morfeld längst nicht mehr alleine da. Zusammen mit Kollegen der Universitäten Köln und Bochum, aber auch einem betroffenen Wissenschaftler, der dieses fehlerhafte Rechenmodell für eine Studie in der renommierten Wissenschaftszeitschrift "Nature" verwendet hat, arbeitet er zurzeit an wissenschaftlichen Publikationen, die die Fehler der Rechnung thematisieren. Grundlage sind längst publizierte mathematische Arbeiten zweier anerkannter Methodiker. Morfeld hofft, dass die internationale Veröffentlichung bald durch das besondere Prüfungsverfahren der Fachzeitschriften ("Peer Review") hindurch ist. "Dann sollten auch alle anderen Wissenschaftler diese falschen Zahlen zurücknehmen", hofft Morfeld.