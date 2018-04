Die Krätze - wie schlimm ist die Hautkrankheit?

Vier Wochen bis zu den ersten Symptomen

Anzeichen von Krätze

Die Krätze wird durch Milben hervorgerufen. Die eigentlichen Auslöser der Krätze sind die weiblichen Tiere. Sie graben unter der Hautoberlfäche kleine Gänge, in denen sie sich aufhalten. An der Oberfläche sieht man die neugeschlüpften Milben, die sich zum Beispiel in den Hautfalten niederlassen. Das Hauptsymptom der Krätze ist ein starker Juckreiz, der in der Regel nachts schlimmer ist als tagsüber. Häufig kann man auch Pusteln und Knötchen sehen - vor allem in Fingerzwischenräumen, an den Handgelenken, am Ellenbogen und im Genitalbereich. Die ersten Symptome treten mit großer Verzögerung auf. Vom Befall bis zum Juckreiz kann es bis zu vier Wochen dauern.