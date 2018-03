Querschnittsgelähmte Ratten bilden neue Nervenzellen

Verletzte Nervenfasern wachsen nicht von selbst

Nervenzellen produzieren eine Art Hemmstoff, der verhindert, dass die Zellen chaotisch wachsen. Sie müssen die elektrischen Reize gezielt innerhalb der Nervenbahnen leiten. Dieser Hemmstoff bewirkt, dass die Nervenzellen nach einer Verletzung nur ein ganz kleines Stück wachsen.

Man hat aber einen Antikörper entwickelt, der diesen Wachstumshemmer ausschalten kann. Er wird bereits an Menschen getestet. Zunächst will man herausfinden, ob Menschen den Antikörper vertragen. In den nächsten Jahren wird man überprüfen, ob Nerven weiter wachsen und die Verletzung so vielleicht "repariert" werden kann.

Etwas Hoffnung besteht

Wenn diese Forschungen erfolgreich sind, hoffen Forscher, könnte sich die Funktion der Hände und Arme vielleicht verbessern, oder die Atmung, wenn das Rückenmark sehr weit oben verletzt ist. Vielleicht werden Querschnittsgelähmte einmal wieder stehen oder sogar mit Hilfe eines Rollators wieder gehen können.

Aber es wird noch viele Jahre dauern, bis man das weiß. Man forscht auch an Behandlungen mit Stammzellen. Auch diese Forschungen stehen noch ganz am Anfang. Die Bilder der Rattengehirne und ihres Rückenmarks zeigen, dass es gelingen könnte.