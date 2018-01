Deutschland im Geschwindigkeitsrausch

Geschwindigkeit als Spaßfaktor

Sohn kennt Raser aus seiner Praxis

Warum Autofahrer so gerne so schnell unterwegs sind, hat verschiedene Ursachen. Forscher haben festgestellt, dass besonders Männerhirne auf Geschwindigkeit mit der Ausschüttung von Glückshormonen reagieren. " Der Geschwindigkeitsrausch macht Spaß" , so Sohn. Eine Rolle spiele auch das Vergnügen daran, schneller von A nach B zu kommen, als das Navi errechnet hat, oder zu zeigen, was der Motor hergibt. Und Aggression? Da ist der Verkehrspsychologe vorsichtig. Seine Klienten, die wegen eines verlorenen Führerscheins bei ihm sind, streiten das ab. Aggressiv würden Fahrer aber dann, wenn sie schon schnell unterwegs sind und dann ausgebremst würden.

Rasende "Riesenbabys"

Im Temporausch

Sohn selbst hat mehrere "Raser"-Typen ausgemacht: junge Fahranfänger, die erst ausloten müssen, was sie bewältigen können. Erfolgreiche Geschäftsleute auf der Suche nach Selbstbestätigung. Das Motto laute dort "w enn ich noch fahre wie ein Jungspund, gehöre ich noch nicht zum alten Eisen ." Ein weiterer Typus seien gescheiterte Selbständige, die zum Teil mehrere Insolvenzen und Ehen hinter sich hätten. Dies zeige deutlich, dass sie Risiken nicht einschätzen könnten, sagt Sohn. Schließlich nennt er noch die "Riesenbabys". Ohne Job, Wohnung und Freundin: " Das einzige, was sie haben, ist ihr Auto ."

Freie Fahrt für freie Bürger?