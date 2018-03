Stephen Hawking—Genie der Physik

Simulation: Schwarzes Loch saugt Licht an

Grundlagen der Physik neu formulieren

Hawking brachte als Erster drei Dinge zusammen: die Geometrie der Raum-Zeit, wie sie Einstein formuliert hat, die Teilchenphysik—wie sie in der modernen Quantentheorie zugrunde gelegt ist—und als Drittes: die Thermodynamik dieser Objekte, also die Frage: wie heiß oder kalt diese Objekte sind. Schwarze Löcher sind innen eiskalt, am Rand aber extrem heiß. Dort wird die einströmende Materie schnell beschleunigt und extrem erhitzt.

Ein schwarzes Loch im Universum

Ein Vorbild für Millionen

In einem seiner legendären Vorträge über Schwarze Löcher fasste er sein Lebensmotto so zusammen: "Wenn du denkst, du bist verloren in einem Schwarzen Loch... gib nicht auf. Es gibt einen Ausweg."

Stand: 14.03.2018, 17:08