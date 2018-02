Jedes Jahr das Gleiche: In der Fastenzeit wollen wir uns gesünder ernähren, mehr Sport machen und weniger auf das Handy starren. Der Haken an der Sache: Vielen gelingt es nur mit größter Mühe, diese Vorsätze bis Ostern durchzuhalten – noch weniger sie dauerhaft umzusetzen. Stattdessen werden sie schnell frustriert und geben auf. Warum ist es so schwer, schlechte Gewohnheiten loszuwerden?

Die Macht der Gewohnheit

Schlechte Gewohnheiten sind oft über einen langen Zeitraum antrainiert und werden je nach Reiz automatisch vom Unterbewusstsein abgespielt. Wer über Jahre täglich um 16 Uhr ein Stück Kuchen isst, wird dem Drang nach Süßem kaum widerstehen können, wenn er auf die Uhr blickt. Vor allen nicht, wenn er im Stress ist. Denn Stresshormone blockieren die Areale im Hirn, die für planvolles Handeln zuständig sind. Und dann reichen auch keine guten Vorsätze.