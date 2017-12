Harter Schulstoff: Geschichte der NS-Euthanasie

Jugendliche werden miteinbezogen

In Zusammenarbeit mit dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung in Düsseldorf beschäftigt sich das Archiv des Landschaftsverbandes Rheinland bereits seit 2012 mit dem Thema, um Schüler zielgruppengerecht mit Hintergrundwissen zu versorgen.



" Wir beziehen die Jugendlichen bei der Produktion des Medienpaketes mit ein. So haben Kinder zum Beispiel an einem Kurzfilm mitgewirkt ", so Schaffer.

Neuer Schwerpunkt: jüdische Psychiatriepatienten

Kinder mit Behinderung wurden umgebracht

Im Mittelpunkt der neuen Publikation, die ab sofort beim LVR erhältlich ist, stehen jüdische Psychiatriepatienten. Über ihr Schicksal in den rheinischen Heil- und Pflegeanstalten ist bislang nur wenig bekannt.



In fünf Kapiteln wird ihr Schicksal dargestellt. In doppelter Hinsicht waren sie der staatlich betriebenen Verfolgung ausgesetzt: Als Angehörige der von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Minderheit und als Psychiatriepatienten, die als "Ballast" für die "Volksgemeinschaft" und als "nicht-lebenswerte" Existenzen galten.

Film, Arbeitsheft und Hintergrundinfos

Von der Heilanstalt in den Tod

Wie schon bei den beiden vorangegangenen Publikationen besteht das vorliegende Medienpaket aus einer DVD mit einem Einführungsfilm, einem Arbeitsheft und einer CD mit Dokumenten, Textauszügen, Fotos und Karten als zusätzliches Arbeitsmaterial für den Einsatz im Unterricht und in Schulprojekten.



Schaffer: " Die Materialsammlung eignet sich zur Einbindung in den Geschichtsunterricht ebenso wie für andere Fachgebiete, zum Beispiel Gesellschaftskunde, Pädagogik, Ethik, Philosophie, Kunst und Literatur. "

Kostenlose Exemplare des Medienpaketes stehen interessierten Schulen und Fachlehren zur Verfügung. Zur privaten Nutzung angeforderte Exemplare kosten zehn Euro Schutzgebühr pro Medienpaket.