Natürliches Testosteron: Ein Wettbewerbsvorteil im Frauensport?

Eine Frau mit Testosteron im Blut: Das ist zunächst nicht unnatürlich, denn Männer und Frauen produzieren beide Sexualhormone: das weibliche Östrogen und das männliche Testosteron.

Beide Geschlechter haben also einen Östrogen- und Testosteronspiegel, der je nach Geschlecht unterschiedlich stark ausgeprägt ist. In Bezug auf das weibliche Sexualhormon gleichen sich Männer und Frauen im Laufe ihres Lebens sogar an, da mit der Menopause der Östrogenspiegel bei Frauen deutlich sinkt (Frauen: 5-50 pg/ml , Männer: 27-52 pg/ml ).