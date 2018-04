Darum sind Eier zur Herstellung von Impfstoffen wichtig

Für die Entwicklung von Grippe-Impfstoffen werden weltweit rund 500 Millionen Eier benötigt. Diese werden in Impfstofffabriken mit Varianten der Grippeviren behandelt. Dabei werden Virenpartikel in das Eiweiß von Bruteiern injiziert, sagt Martin Friede, Impfforscher bei der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ).