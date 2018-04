Fall Skripal: Woher stammt das Nervengift?

Die weitere Inspektion folgt dem Ausschlussprinzip: Passen die Ergebnisse nicht zueinander, lassen sich die untersuchten Labore als Herstellungsort für das Nervengift ausschließen. Ein positives Ergebnis wäre dagegen kein eindeutiger Beweis. Erst müssten weitere Vergleichsanalysen folgen – auch mit Proben aus Laboren anderer Länder.

Verdächtigt wurden im Fall Skripal laut der britischen "Times" bislang zwei Labore, die im selben Forschungskomplex in Zentralrussland liegen: Schichany und Shikhany. Laut Experten wären aber auch andere Einrichtungen in der Lage, das Nervengift herzustellen. Fest steht aber: Als Quelle des Gifts kommen nur wenige staatliche Labore in Frage, da der Sicherheitsaufwand, der zur Herstellung von Nowitschok gewährleistet sein muss, enorm hoch ist.