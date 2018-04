Zweifelhafter Eingriff: Geschlechtsanpassung bei intersexuellen Kindern?

Als Lynns Eltern vor 33 Jahren ihr Baby betrachteten, erschraken sie: Das Kind hatte weibliche und männliche Geschlechtsmerkmale: Penis, Vagina, Hoden – und wie sie von den Ärzten erfuhren, außerdem auch Eierstöcke und Gebärmutter. "Das volle Programm", wie Lynn es heute beschreibt. "Echter Hermaphrodit" ist der medizinische Fachbegriff für diese seltene Form von Intersexualität.

Video starten, abbrechen mit Escape Intersexuell: Ein Leben in der Tabuzone | Quarks | 10.04.2018 | 04:08 Min. | WDR

Die Ärzte rieten Lynns Eltern dringend zur Operation – auch mit dem Hinweis auf ein mögliches Krebsrisiko. Für das zweijährige Kind beginnt ein Operations-Marathon: Eierstöcke und Hoden werden entfernt, der Penis amputiert, künstliche Schamlippen angebracht. Sieben Operationen in zwei Jahren.

Wie Lynn ergeht es vielen: Etwa eins von 4.500 Neugeborenen in Deutschland wird mit "uneindeutigem Genital" geboren. Noch 2003 empfahlen die ärztlichen Richtlinien in solchen Fällen eine "geschlechtsangleichende" Operation – am besten innerhalb der ersten sechs Monate.