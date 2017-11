Geschlechter-Klischees im Schulsport

Sportunterricht ist bei vielen Schülern beliebt – aber in unterschiedlichem Ausmaß. Mehr Jungen finden Sport gut und sehr gut (78 Prozent), bei den Mädchen sind es nur 65 Prozent, das hat eine Umfrage von Sportschau.de und dem WDR ergeben. Jungen freuen sich auch eher auf den Sportunterricht als Mädchen.

Im Sport trumpfen vor allem die Jungen auf

Erforscht Geschlechterklischees: Bettina Rulofs

Die Sportwissenschaftlerin und Soziologin Bettina Rulfos kann diese Unterschiede erklären: " Sport ist nach wie vor eine mit Männlichkeit assoziierte Domäne ", sagt Rulofs, die an der Kölner Sporthochschule am Institut für Soziologie und Genderforschung tätig ist. Dort bekommen in der Regel besonders Jungen positives Feedback. " Diejenigen Jungen, die nicht gut im Sport sind, sind eigentlich die größten Verlierer – das kann sich negativ auf ihre Identitätsbildung auswirken. " Daher sei der Sportunterricht für schwächere Jungen besonders schwierig.

Unterschiede anerkennen