Was man vom Boden noch essen kann

Ein bisschen Dreck schadet nicht

Essen oder wegschmeißen – die Entscheidung hängt letztendlich auch von der eigenen Toleranz gegenüber Schmutz ab. Ob das Lebensmittel vom Boden schädlich für die Gesundheit sein kann, ist dagegen abhängig von der Art und Anzahl der Bakterien auf dem Untergrund. Natürlich gibt es Keime, die schon in geringer Zahl krank machen können. Umgekehrt ist ein gewisses Maß an Dreck in unserem Leben aber auch hilfreich. Die Mikroorganismen um uns herum trainieren unser Immunsystem – von Kindesbeinen an.