Weniger und bewusster Fleisch essen

Die gute Nachricht: Viele Menschen in Deutschland versuchen ihren Fleischkonsum zu reduzieren. Auch die Anzahl der Vegetarier ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Trotzdem liegt der durchschnittliche Fleischverzehr pro Kopf im Jahr bei rund 60 Kilogramm - und der Konsum sinkt nur sehr langsam. Grund für den geringen Rückgang ist eine kleine Gruppe von Menschen, die besonders viel Fleisch essen – etwa dreimal so viel wie der Durchschnitt. Eine Halbierung des Fleischkonsums in allen Industrieländern ist das Wunschziel der Autoren. Nur so könne eine tier- und umweltfreundliche Fleischproduktion realisiert werden.