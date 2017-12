Darum verdrängen wir das Schlachten von Tieren

Nichts darf ans Töten erinnern

"Wir tun so, als ob wir Tiere nicht töten müssten" , sagt Ernährungspsychologe Christoph Klotter von der Hochschule Fulda. Nichts dürfe ans Töten erinnern. Dem Fleisch oder der Wurst sehe man ihre tierische Herkunft nicht direkt an. "Es wird so verpackt, dass nichts mehr ans Tier erinnert" , so Klotter.

Dass wir Nutztiere essen und Haustiere wie Hunde und Katzen als treue Freunde ansehen, zeigt einen moralischen Widerspruch. Die amerikanische Psychologin Melanie Joy von der Universität Massachusetts in Boston nennt das "Karnismus".

Nutztiere versus Haustiere

Schwein und Rind kommen auf den Tisch

Es gehöre nur das Tier auf den Teller, das wir abends nicht auf dem Sofa streicheln. "Wir trennen da ganz säuberlich" , erklärt Psychologe Klotter: "Der Hund ist unser Freund, das Schwein kommt auf den Tisch." Dass ein Zusammenhang besteht, werde nicht wahrgenommen.