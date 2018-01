Baumwollbeutel sind nicht immer besser

Wer einen Baumwollbeutel zur Einwegtasche macht, der schadet der Umwelt. Das britische Umweltministerium hat in einer Analyse herausgefunden, dass Baumwollbeutel 131-mal genutzt werden müssen, damit sie in der Ökobilanz besser sind als Plastiktüten. "Eine Schrankwand voller Ökobeutel bringt nichts, die muss man dabei haben" , sagt Benedikt Kauertz vom ifeu -Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg dem WDR .

Eine Schweizer Studie kommt zwar auf eine geringere Zahl der Mehrfachbenutzung, doch in einer Life Cycle Analysis werden Faktoren wie die Versäuerung der Böden, die Belastung des Gewässers oder auch Ozonwerte berücksichtigt.

Aufwendige Herstellung

Die Produktion von Baumwollbeuteln ist sehr ressourcenintensiv. "Baumwolle muss üblicherweise gedüngt, gespritzt und gewässert werden" , sagt Kauertz. "Das alles trägt zu den Umweltlasten des Baumwollanbaus bei. Daher sollte das Material so lange wie möglich genutzt werden."

Video starten, abbrechen mit Escape Alternativen zur Plastiktüte | Servicezeit | 24.04.2017 | 02:06 Min. | Verfügbar bis 24.04.2018 | WDR

Kritisch sehen Experten auch die Verwendung von Papiertüten. Hier gilt: Sie müssen mindestens dreimal verwendet werden, um in der Klimabilanz einen Vorteil gegenüber den Plastikbeuteln zu erreichen. Damit sie auch beim Transport schwerer Lebensmittel nicht reißen, braucht es in der Summe mehr Material sowie lange und stabile Papierfasern, die nur aus neuem Material gewonnen werden können.

Papiertüten: Oft kein Recycling material