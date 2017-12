Zu viele Informationen, die ungefiltert auf uns hereinprasseln, zu viele Kontakte zu Menschen, auf die wir im echten Leben keinen Wert legen würden, und viel zu wenig Zeit dank voller Mailboxen und immer neuer Posts, Videos und Chats: Für die britische Netz-Expertin Julia Hobsbawm befinden wir uns mitten im " Zeitalter der Überlastung ". Die Folgen: Krankmachender Dauerstress, schlimmstenfalls Depressionen und Angstzustände. Dem setzt Hobsbawm ihr Konzept der " sozialen Gesundhei t" entgegen - der Versuch, Informationsfluss, Netzwerke und Zeitmanagement so zu organisieren, dass sie dem Menschen gerecht werden.

"Gesundheit" muss neu definiert werden

Alles für den Körper

Dieses Konzept ist eine Modernisierung des Modells, das die Weltgesundheitsbehörde WHO vor 70 Jahren entwickelt hat. Dort wird Gesundheit als Dreiklang aus körperlichem, geistigem und sozialem Wohlbefinden definiert. Die soziale Komponente kommt zu kurz angesichts der gesellschaftlichen Umwälzungen, sagt Hobsbawm: " Es gibt eine ausgewachsene Industrie und bestimmte Regeln rund um Körper und Geist, bei der sozialen Gesundheit gibt es nichts dergleichen ."

Mit Plan ins Netz

Stattdessen gibt es eine Unmenge von Informationen, die der Einzelne nicht überprüfen kann - und die ihn blockieren. In den sozialen Netzwerken trifft er auf Freunde, auf Feinde, auf Kollegen und auf Trolle. Und alles frisst Zeit. " Wir müssen nicht in die Höhle zurückkriechen und alle Technologie aufgeben ", betont Hobsbawm. " Aber wir brauchen eine Strategie, mit wem wir umgehen, wo wir das tun und wie wir so schnell wie möglich an Informationen kommen ."