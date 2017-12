Soziale Gesundheit als Konzept

Jetzt schon sei offenkundig, dass das menschliche Hirn nicht in dem Tempo eines Computers arbeiten kann. " Dafür ist es auch nicht gemach t", so Hobsbawm. Eigentlich sei es darauf angelegt, die Beziehungen zu anderen auszuloten und nicht, ständig Berechnungen anzustellen. Deswegen will Hobsbawm eine Debatte darüber, wie menschliches Verhalten und Gefühle mit all den grenzenlosen Möglichkeiten der Computertechnologie in Übereinstimmung gebracht werden können. Sie selbst hat ein Konzept entwickelt, das sie " Soziale Gesundheit für eine gesunde Gesellschaft " nennt.