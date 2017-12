Nicht-Wissen und Nicht-Wissen-Wollen

Das andere Problem: Viele sind sich vielleicht des Risikos bewusst, zum Beispiel, weil sie ungeschützten Sex hatten. " Aber es ist wie beim Krebs ", sagt Kayser. " Da gehen sie auch erst zum Arzt, wenn sie ein großes Melanom haben. Dabei ist es extrem wichtig, sich frühzeitig behandeln zu lassen. " Je früher die Behandlung beginnt, desto besser die Chancen, ein fast normales Leben zu führen.

Aids-Test für zuhause

Jedes Jahr wieder: Welt-Aids-Tag

Heute leben dem RKI zufolge gut 88.000 HIV-Positive in Deutschland. Die medizinische Versorgung klappt, es hapert aber noch an der Prävention. Es gibt zwar Tabletten, die eine Ansteckung verhindern sollen - ihre Wirkung ist aber umstritten. Einen anderen Weg geht man am Zentrum für Sexuelle Gesundheit und Medizin "Walk in Ruhr", das am Katholischen Klinikum Bochum angesiedelt ist. Dort gibt es ein sogenanntes "Sampling Kit", mit dem sich Ratsuchende zuhause selbst Schleimhaut- oder Blutproben entnehmen und im Zentrum testen lassen können.