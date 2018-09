Video starten, abbrechen mit Escape Masern - warum sie grassieren und wie man sich schützt | Servicezeit | 03.09.2018 | 04:09 Min. | WDR

Wie Sie sich vor Masern schützen

In Köln häufen sich in diesem Jahr die Fälle von Masern-Erkankungen. Auch in anderen Städten hatte es zuletzt Ausbrüche gegeben. Was muss beachtet werden?