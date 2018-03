Freigesetzte Viren sollen Kaninchen töten

Dass das Kaninchen keine einheimische Tierart ist, wird ihm in Neuseeland mal wieder zum Verhängnis. In diesen Tagen bringen neuseeländische Behörden gezielt ein spezielles Virus in Umlauf, das die invasiven Tiere töten soll. Die Tiere kamen im 19. Jahrhundert mit europäischen Siedlern ins Land und vermehrten sich rasant.

Andere Versuche erfolglos

Das Virus soll schaffen, was weder das Aufstellen von Fallen noch das Auslegen von Gift oder die Jagd geschafft haben: Nämlich die Kaninchen-Population massiv eindämmen – um 40 Prozent.

Nur für Kaninchen tödlich

Das Virus verursacht bei den Tieren Fieber und Krämpfe. Es schädigt die inneren Organe, sorgt für Blutgerinnsel und Atemstillstand. Für andere Lebewesen besteht laut der neuseeländischen Regierung aber keine Gefahr, weil das Virus bisherigen Untersuchungen zufolge ausschließlich die eingeschleppte Art Europäischer Wildkaninchen befällt.

Nicht zum ersten Mal Biowaffe gezückt

Neuseeland geht nicht zum ersten Mal so vehement gegen die unbeliebten Kaninchen vor. Bereits 1997 wurde ein Virus namens RHDV1 freigesetzt. Es erfüllte seinen Zweck: Die Kaninchenpopulation ging deutlich zurück.

Resistente Tiere haben überlebt

Die Zahl der Kaninchen nahm aber trotzdem wieder rasant zu. Denn es überlebten die Tiere, die immun gegen den Erreger waren. Deswegen wird jetzt eine Variante des Virus eingesetzt: RHDV1 K5.

Radikales Vorgehen gegen invasive Arten

Neuseeland ist bekannt dafür, dass es radikal gegen eingeschleppte Tierarten vorgeht. Jäger haben zum Beispiel den Auftrag die Himalaya-Ziege auszurotten. Opossums und Frettchen werden vergiftet und abgeschossen. Dafür werden sogar flächendeckend Giftköder in der Landschaft abgeworfen.