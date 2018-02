Gratis Nahverkehr: Das müsste vorher passieren

WDR 5 Leonardo Top Themen | 15.02.2018 | 05:46 Min.

Für saubere Luft sollen Autofahrer umsteigen in Busse und Bahnen. Oft fahren sie an der Kapazitätsgrenze. Zudem gibt es in NRW einen Sanierungsstau: Gleise, Züge, Brücken und Sicherungstechnik sind selten Up-to-date. - AutorIn: Alexandra Hostert