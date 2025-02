Bis zur richtigen Diagnose vergehen oft viele Jahre

Wie bei allen Erkrankungen sei auch bei seltenen Krankheiten eine frühzeitige Diagnosestellung entscheidend. " Bei genetisch bedingten Erkrankungen wäre es ideal, sie bereits im Säuglingsalter im Rahmen der U-Untersuchungen zu erkennen ", sagt Martin Mücke.

Doch genau hier gebe es noch große Lücken: " In einer eigenen Studie habe ich herausgefunden, dass die Diagnosesuche bei Patientinnen und Patienten mit einer seltenen Erkrankung im Durchschnitt zwischen fünf und siebeneinhalb Jahren dauert. "

Wenn du Hufgetrappel hörst, denke an Pferde – manchmal sind es auch Zebras, also seltene Erkrankungen, die hinter den Symptomen stecken. Martin Mücke über eine neue Regel in der Medizin

Das müsse sich ändern, um Menschen effizienter helfen zu können. In den 40er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts etablierte Professor Theodore Woodward ( USA ) in der medizinischen Diagnostik den Spruch " Wenn du Hufschläge hörst, denk an Pferde, nicht an Zebras ". Das habe sich laut Mücke längst geändert. Mittlerweile lehre man die Studenten, dass sie auch an " Zebras " - also das Unwahrscheinlichere - denken sollten, um seltene Erkrankungen schneller zu entdecken.

Hausärzte haben kaum Zeit für "Drehtür-Patienten"

Dies sei schon deswegen wichtig, weil keine oder im schlimmsten Fall falsche Diagnosen bei der Behandlung eines Patienten fatale Folgen haben könnten. Dass seltene Erkrankungen zu spät entdeckt würden, liege unter anderem an der engen Taktung bei Hausärzten, die im Schnitt weniger als acht Minuten Zeit für einen Patienten hätten.