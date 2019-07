Junge Menschen in Deutschland haben sehr viel gesündere Zähne als ihre Eltern und Großeltern. Doch ihre Zähne könnten noch besser sein, meinen 13 Autoren einer Artikelserie in der aktuellen Ausgabe der Wissenschaftszeitung "Lancet". Demnach haben Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) die Zahngesundheit in der Vergangenheit zu sehr vernachlässigt. Dabei verdiene sie genauso viel Aufmerksamkeit wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs oder Atemwegserkrankungen.

Darum ist der Gang zum Zahnarzt so wichtig wie der zum Hausarzt

Der Zahnarzt kann viele Allgemeinerkrankungen als Erster bereits an den Mundschleimhäuten erkennen - etwa Leukämie oder Aids. Darauf weist die Zahnärztekammer Nordrhein hin. Eine gute Mundgesundheit sei die beste Voraussetzung für einen guten Gesamtorganismus. Wenn etwa Karies und Parodontitis unbehandelt bleiben, könnten sich Bakterien im Körper dadurch weiter ausbreiten.