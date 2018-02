Putzmittel ähnlich gefährlich wie Rauchen

Vergleichbar mit 20 Zigaretten pro Tag

Die schlechteste Lungenfunktion hatten die Frauen, die auch als Reinigungskraft arbeiteten: Die Menge an Luft, die sie im Durchschnitt mit jedem Atemzug ausatmen konnten, war nach 20 Jahren so gering wie bei einem Menschen, der über diesen Zeitraum jeden Tag 20 Zigaretten geraucht hatte.

Sprühnebel wird automatisch eingeatmet

Für die Forscher ist das Ergebnis nicht überraschend: Viele Reinigungsmittel werden gesprüht, so dass der Reiniger nicht nur auf dem Waschbecken und am Spiegel landet, sondern auch eingeatmet wird. Das schwächt die Atemwege und kann sie dauerhaft schädigen. Putzmittel erhöhen so auch das Risiko an Asthma zu erkranken.

Männer und Frauen reagieren unterschiedlich

Bei den putzenden Männern hat sich die Lungenfunktion nicht so stark verschlechtert wie bei den putzenden Frauen. Die Forscher vermuten, dass die Lungen von Frauen schneller auf Schadstoffe reagieren als die von Männern. Allerdings haben auch nur wenige Männer an der Studie teilgenommen, sodass hier die Aussagekraft geringer ist.

Stand: 19.02.2018, 17:20